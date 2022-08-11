Turistler aşureyi çok sevdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde toplam 40 bin kişiye aşure ikram edecek. Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol’da yapılan aşure ikramına vatandaşlar ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, merkez ve Alanya aşevleri tarafından hazırlanan aşureler Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçede vatandaşlara ikram edilecek. İlk olarak Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol’da dağıtıma başlayan ekipler yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Kapalı Yol’da kurulan stantlarda gerçekleşen ikramlara vatandaşlar ve kenti gezmek için gelen yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

19 ilçede aşure ikramı olacak

Muharrem Ayı’nın birlik, beraberlik ve paylaşımının en üst seviyede yaşandığı kutlu bir ay olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Ateş, “19 ilçede tüm vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunacağız. Başkanımız Muhittin Böcek’in Muharrem Ayı mesajını ileteceğiz. Bu güzel geleneği vatandaşlarımızla dolu dolu yaşayacağız” dedi.

Kapalı Yol’da uzun kuyruklar oluşturan Antalyalılar ve turistler lezzetli aşurenin tadına baktı.