Turgut Özal kimdir, ne zaman vefat etti?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal, hakkında araştırmalar hız kazandı. 17 Nisan 1993 tarihinde yaşamını yitiren Turgut Özal kimdir? İşte Turgut Özal'ın yaşamı hakkında tüm detaylar...

TURGUT ÖZAL KİMDİR?

Halil Turgut Özal, 13 Ekim 1927 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda oyun oynarken eşeğin üzerinden düştü ve kolundan sakatlandı. Sakatlığı, bir kolunun diğer koluna göre daha kısa kalmasına yol açtı. Pilot olmak isteyen Turgut Özal, kolundaki sakatlık nedeniyle bu isteğinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Babasının görevi sebebi ile sık sık taşınmak zorunda kalan Özal ailesi, Bilecik'in Söğüt ilçesine yerleşti. İlköğretim hayatına burada başlayan Turgut Özal, ortaokulu da Mardin'de bitirdi. Mardin'de o dönemlerde lise olmaması nedeniyle eğitimine Konya Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı.



Lise eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği bölümünde burslu olarak eğitimini tamamladı ve 1950 yılında mezun oldu. Evliliğinin ardından Amerika'da Teksas Teknoloji Üniversitesi'ne giden Özal, ekonomi branşında eğitim gördü.

Amerika'dan dönüşünde Türkiye'de elektrifikasyon üzerine projelerde görev aldı. 1958 yılında Planlama Komisyonu'nda sekreterya görevini yaptıktan sonra 1959'da Ankara Ordonat Okulu'nda yedek subay olaran görevlendirildi. Dönemin Devlet Su İşleri Genel Müdürü Süleyman Demirel de 27 Mayıs Darbesi'nin ardından hemen askere alındı.

Askerliğinin ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşunda görev alan Özal, 1965 seçimlerinin ardından Süleyman Demirel'in danışmanı olarak görev yaptı ve 1967 yılında DTP Müsteşarı oldu. 1971-1973 yılları arasında Dünya Bankası Sanayi Dairesi'nde danışman olarak çalışan Özal, başta Sabancı Holding olmak üzere sektördeki birçok şirkette yönetici pozisyonunda görev aldı.

1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden İzmir milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Ardından 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra bu politikaları sürdürmek için Bülend Ulusu Hükümeti'nde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. Görevine getirildikten 22 ay sonra istifa etti.



20 Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisi'ni kurdu ve 1983 Türkiye genel seçimlerinde tarihindeki seçimlerde 400 kişiden oluşan parlamentoda 211 milletvekili ile tek başına iktidar oldu. Tek başına iktidarlıkla birlikte 45. Hükümet'in Başbakanı olan Özal, 13 Nisan 1985 tarihindeki kongrede yeniden genel başkanlığa seçildi.

18 Haziran 1988 tarihinde Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda Anavatan Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'nin düzenlendiği esnada Kartal Demirağ isimli saldırgan tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Foto muhabirleri ve televizyon kameraları için hazırlanan platformun önünden iki el ateş edilen Turgut Özal, sağ elinden yaralandı.

Suikast girişiminin ardından saldırgan Kartal Demirağ önce ölüm cezasına çarptırıldı, ardından cezası 20 yıla indirlidi. Ancak Turgut Özal, saldırgan Kartal Demirağ'ı cumhurbaşkanlığı döneminde affetti.

1989 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu. Seçimde Turgut Özal seçilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin sekizinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 9 Kasım 1989 tarihinde resmi olarak göreve başladı.

Turgut Özal, 17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinin ardından hayatını kaybetti.