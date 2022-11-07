Tunceli’nin en önemli kültürel eseri ‘cacim’, 76 yaşındaki Zerican ninenin elinde hayat buluyor

Tunceli’de kaybolmaya yüz tutmuş, dokumayla oluşturulan ve yörede, ’nine mirası’ olarak nitelendirilen ’cacim’ kilimleri, gün yüzüne çıkarılıyor. Kentin en yaşlı cacim ustası olarak bilinen Zerican Tunç (76), ilerlemiş yaşına rağmen geleneksel dokumacılığı geleceğe taşıyor.

Tunceli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan ‘cacim’ kursunda kadınlar, hem geleneksel dokumacılığı yaşatıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor. Küçük yaşlarda ninesinden geleneksel el sanatlarından ’cacim’ dokumacılığını öğrenen Zerican Tunç ise kentin en yaşlı ustalarından biri olarak biliniyor. 76 yaşında olmasında rağmen kültürel mirasın kaybolmaması için büyük çaba sarf eden Tunç, son 6 yılı usta öğretici olmak üzere 18 yıldır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde zamanının büyük bir kısmını dokumacılıkla geçiriyor. İlk günkü heyecanla mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılması için genç nesillere tecrübelerini aktaran Zerican nine, günün büyük bir bölümünü tezgahının başında geçirerek halı, çanta, heybe, çuval ve palaz gibi el emeği ürünler yapıyor.

Cacim ve çalışmaları hakkında konuşan Zerican Tunç, ’’Halk Eğitim Merkezinde 18 yıldır çalışıyorum, cacim dokuyorum. Nenelerimizin el emeği göz nuru olan bu mesleği ben de kurslarda öğrendim. 13 sene öğrenci olarak çalıştım, 6 yıldır da usta öğreticiyim. Artık alıştığım için bana basit geliyor. bırakmak da istemiyorum, çok zevkli. Öğrencilerin gelmesini istiyorum. Mesleğimiz kaybolmasın diye öğrenci yetiştirmek istiyorum ama zordur diye gelmiyorlar. Mesleğimizden dolayı herkes seviyor ve destekliyor. Bakanlıktan gelenlere, valiliğe, ildeki kurumlara hediye ediyoruz. Cacim, Tunceli kültürünün en önemli, en değerli eserimizdir’’ dedi.