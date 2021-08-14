Tunceli’den sel bölgesine 3 tır içme suyu

Tunceli’den selden etkilenen Kastamonu ve Sinop’a 3 tır içme suyu gönderildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’den de afet bölgelerine yardımlar gönderiliyor. Bu kapsamda Tunceli, selden etkilenen Kastamonu ve Sinop’u yalnız bırakmadı. Bölgede temiz su sıkıntı çekilmemesi için 3 tır su hazırlandı. ‘Geçmiş Olsun, Tunceli’nin Yüreği Sizlerle’ yazan tırlar Kastamonu ve Sinop’a doğru yola çıktı.

Vali Yardımcısı Osman Şahin, “Bizler de Tunceli Valiliği olarak valimizin himayelerinde Munzur su firmamızın da katkılarıyla 3 tır içme suyunu Kastamonu ve Sinop illerine gönderiyoruz” dedi.