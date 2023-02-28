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Tunceli’den deprem bölgesine su desteği
Tunceli’de yardım faaliyetleri çerçevesinde deprem bölgesine 2 tır dolusu su gönderildi.
Haberde İnsan 28.02.2023, 12:12
Tunceli’de yardım faaliyetleri çerçevesinde deprem bölgesine 2 tır dolusu su gönderildi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye tek yürek olarak yardım faaliyetlerine başladı. Bu çerçevede Tunceli Valiliği koordinesinde düzenlenen yardım faaliyetleri kapsamında deprem bölgesine 2 tır su gönderildi.