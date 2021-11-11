Tunceli’de PÖH’ler Suriye’ye uğurlandı

Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, düzenlenen törenle Suriye’ye uğurlandı.

Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Suriye’ye görevlendirilen PÖH’ler, düzenlenen törenle uğurlandı. Uğurlama törenine katılan ve bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türk milletinin yiğitleri, kahramanları yolunuz açık olsun. Kahramanlar, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı ve de masumu savunmak üzere vatan topraklarının dışına gidiyorsunuz. Oralar bize yabancı topraklar, oradaki insanlar bizden uzak insanlar değil. Oradaki mazlumlar ve masumlar, garibanlar gözlerinin ışığı ile sizleri bekliyor. Sizler milletimizi, devletimizi, şanlı al bayrağımızı oraya götüreceksiniz. Orada sadece bileğinizin gücü, yüreğinizdeki cesaretle değil, ahlakınızla da bu yüce milleti temsil edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bileğinizden gücü, yüreğinizden cesareti, gönlünüzden merhameti eksik eylemesin. Rabbim gidip yapacağınız bu görevde yüce milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı sizleri mahcup eylemesin. Yolunuz açık göreviniz kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından polis özel harekat grubu Suriye’ye uğurlandı.