Tunceli’de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pertek kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 1 adet dürbün, 150 adet M-16 mühimmatı, 90 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 20 adet büyük pil, 2 adet küçük tüp, 55 adet konserve, 15 kilogram yağ, 50 kilogram un, 10 kilogram peynir, 5 kilogram çay, 5 kilogram zeytin, 5 kilogram salça, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.