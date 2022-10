Tunceli’de maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına sokak performansı sergilendi

Tunceli’de, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına sokak performansı sergilendi.

Tunceli’de, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına sokak performansı gerçekleştirildi. Tiyatro grubu tarafından kentin iki farklı noktasında düzenlenen anma töreninde tek kişilik gösteri yapıldı. Gösteride oyuncu Yılmaz Canşare Topaç, madenci kıyafeti ile bir dakika boyunca durdu.

Performansının devamında Topaç, ’’Madenci kardeşlerimiz için buradayız. Maalesef ki grizu patlaması sonucu Amasra’da 41 madencimizi kaybettik. Hep ortak dileğimiz ve temennimiz şuydu, bunlar bir an önce son bulsun. Şairin dediği gibi, ‘Nerde bir can ölürse, nerde bir can yaralanırsa oralı olur yüreğim’, bizim de gerçekten yüreğimiz kanıyor. Onların her biri sadece bir can değil, bağlı oldukları bir aile var. Çocukları, eşleri, anneleri, babaları var. Sönen tek bir hayat değil, koca koca hayatlar sönüyor. Dilek ve temennimiz odur ki önlemler yetkililer tarafından biran önce alınır ve bir daha bizim ülkemizde bu tarz can kayıpları meydana gelmez” diye konuştu.