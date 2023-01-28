Tunceli’de jandarmadan yürekleri ısıtan davranış

Tunceli’nin Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, yoğun kar yağışının ardından sokak hayvanları için kulübe yapıp mama dağıttı.

Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığınca yoğun kar sebebiyle beslenemeyen, barınamayan sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyacı için temin edilen paletler köpek barınağına dönüştürülerek uygun noktalara yerleştirildi. Ekipler ayrıca tedarik edilen köpek mamalarını sokak hayvanlarına dağıttı.