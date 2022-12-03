Tunceli’de engelliler için dayanışma yemeği

Tunceli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bedensel Engelliler Destekleme Derneği tarafından dayanışma yemeği düzenlendi.

Tunceli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentteki bir lokantada Bedensel Engelliler Destekleme Derneği tarafından dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe, Dernek Başkanı Ali Arslan’ın yanı sıra engelli bireyler ve aileleri katıldı. Yemekte konuşan Dernek Başkanı Ali Arslan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bizleri ziyaret eden başta valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan olmak üzere, kurum amirlerimize, dayanışma yemeğimize sponsorluk yapan Tuncelili ve Elazığlı hayırseverlerimize ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Sayın valimiz ziyaretinde taleplerimizi dinledi ve bunların çözümü noktasında elinden geleni yapacağını söyledi. Bizlere her zaman duyarlılık gösteren sayın valimize derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Tunceli genelinde 7 bin 742 farklı engel grubundan birey olduğunu hatırlatan Arslan, “Bu da nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. Yani özetle engelli bireyler bu toplumda var ve var olmaya devam edecekler. Ancak engelleri hep birlikte el ele verirsek aşabiliriz. Gün dolayısıyla tüm engelli bireylerimizin günlerini kutluyor, güzel ve umutlu yarınlar diliyorum” diye konuştu.