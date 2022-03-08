Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen yürüyüş ile kutlandı.

Tunceli’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dersim Kadın Platformunun çağrısı üzerinde merkez Sanat Sokağı’nda bir araya gelen kadınlar burada davul-zurna eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra yürüyerek Seyit Rıza Meydanı’na giden kadınlar burada da halaylar eşliğinde günlerini kutladı.

Günün anlam ve öneminin yapıldığı konuşmaların ardından kutlama, müzik dinletisiyle sona erdi.