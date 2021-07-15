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Tunceli’de 15 Temmuz etkinliği

Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Haberde İnsan 15.07.2021, 14:30
Tunceli’de 15 Temmuz etkinliği
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Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Paşalar Camii’nde düzenlenen etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Paşalar Camii’nde aziz şehitler anısına okunan mevlidin ardından dua edildi.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehitlik ziyaretinde bulunarak kabirlere karanfil bırakıp dua etti.
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