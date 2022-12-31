Tunceli Valisi Özkan’dan huzurevine yeni yıl ziyareti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte TOKİ Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Özkan, “Devlet olarak her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.