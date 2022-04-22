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Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı

Ayak kemiğinde çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan genç futbolcu, çok sevdiği Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın kendine hediye ettiği forma ile kramponları kanser hastası çocuklara destek olmak için satışa çıkarıyor.

Haberde İnsan 22.04.2022, 10:02 22.04.2022, 10:11
Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı

Yeni Malatyaspor’da oynarken sağ ayak fibula kemiğinde ortaya çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Volkan Vural, çok sevdiği Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın kendine hediye ettiği forma ile kramponları kanser hastası çocuklara destek olmak için satışa çıkarıyor. Vural, satışta elde edeceği geliri ise kanser hastası çocuklara bağışlayacak.

Muslera imzalı forma ve krampon moral oldu

Yakalandığı hastalık sonrası Muslera’nın hediyeleri ile çok mutlu olduğunu aktaran Volkan Vural, “ Yeni Malatyaspor altyapısına transfer oldum. Kısa bir süre sonra sağ fibula kemikte tümör çıktı. Ankara’ya gitmek zorunda kaldım. 1 yıl boyunca tedavi gördüm. Kemoterapi aldım ayağımdan operasyonlar geçirdim. Allah’a şükür atlattık. O süreçte Muslera, maç formasını, kramponunu imzalı bir şekilde yolladı. Çok mutlu oldum” dedi.

Hastalığı sürecinde Muslera’nın kendisine hediye ettiği forma ve kramponu satarak kanser hastası çocuklara destek olmak istediğini belirten, Vural, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her çocuğun bayramı bana göre kanser hastası çocukların normal çocuklardan biraz daha mutlu olması gerekiyor. Böylesi güzel bir günde bu forma ve kramponun bulunduğu değerden daha fazlasına satılarak o çocukları mutlu etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

En büyük hayali yeşil sahalara dönmek

En büyük hayalinin yeniden yeşil sahalara dönmek olduğunu ifade eden Vural, “Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdikten sonra futbola tekrar dönmek istiyorum. Tek hayalim bu. Tek temennim ayağımdan olacağım operasyonunun başarılı geçmesi. Ayağımdaki platin çıktıktan sonra bir an önce antrenmanlara başlayıp fiziğimi güçlendirip futbol sahalarına tekrar geri dönmek istiyorum. Kendimi ispatlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde destek olanlara teşekkür

Hastalığının tedavi sürecinde destek olanlara da teşekkür eden Vural, "Başta Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Türkiye’nin dört bir yanından futbol taraftarların hepsi destek mesajlarını iletti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu proje için desteklemelerini istiyorum. Tedavi gördüğüm süreçte Dinçer Azaphan sosyal medya üzerinden o da imzalı forma yollamıştı. O zaman destek mesajlarını iletmişti. Ona da teşekkür ediyorum. Yine desteklerini bekliyorum” diye konuştu.

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