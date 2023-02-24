TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, beraberindeki Merkez Birliği heyeti ile birlikte afet bölgesi olarak ilan edilen 11 İlde çeşitli incelemelerde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik; beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Fettah Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaysadu, Denetim Kurulu Başkanı Necat Demirden ve Merkez Birliği personelinden oluşan heyet ile birlikte deprem felaketinin yaşandığı illerde birtakım ziyaretlerde bulunarak küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunları ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Genel Başkan Çelik, Hatay’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok’un yanı sıra Adıyaman’da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Koçak ve İl Müdürlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakanlık yetkilileri ile afet bölgesinin genel durumu ve küçükbaş hayvancılık konuları görüşüldü. Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği ve il birliklerinin yaptığı ve yapacağı katkılar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz ve Bakanlığımız bürokratlarıyla personeli deprem anından itibaren afet bölgesinde büyük bir özveri ile çalışarak yaraların sarılmasına gayret ediyorlar. Sayın Bakanımız ve Bakanlık mensuplarına deprem bölgesindeki fedakârca çalışmaları sebebiyle tarım sektörü adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Genel Başkan Çelik, Adıyaman’da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, "Milletvekilimiz merhum Yakup Taş’ın ailesi ve yakınları ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fatiha okuyarak Allah’tan rahmet, yaralananlar için de Allah’tan acil şifalar vermesi niyazında bulunduk. Allah vefat eden vatandaşlarımızın kederli ailelerine ve sevenlerine sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Felaketin yaşandığı illerdeki Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanlarına birer ziyarette bulunan Genel Başkan Çelik, ziyaretlere ilişkin olarak, "Hatay Birlik Başkanımız Mustafa Bağrıyanık’ı, Kahramanmaraş Birlik Başkanımız Vakkas Kuzu’yu, Adıyaman Birlik Başkanımız Abuzer Alıcı’yı, Malatya Birlik Başkanımız İhsan Akın’ı, Elazığ Birlik Başkanımız Mahmut Sezer’i, Diyarbakır Birlik Başkanımız Abdullah Çetinkaya’yı, Şanlıurfa Birlik Başkanımız Hasan Eyyüpoğlu’nu, Kilis Birlik Başkanımız Mehmet Cirnavuk’u, Osmaniye Birlik Başkanımız Mustafa Saygılı’yı ve Adana Birlik Başkanımız Murat Şen’i ziyaret ederek öncelikle felaketten dolayı taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Birlik Başkanlarımızdan küçükbaş hayvan kayıpları ve yıkılan barınaklarla ilgili yaptıkları tespitlerle yetiştiricilerin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin çeşitli bilgiler aldıktan sonra önümüzdeki günlerde yapılabilecek çalışmalar hakkında çeşitli istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Yeni işletmelerin kurulmasını sağlayacak projeler üzerinde yoğunlaşacağız"

Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı’nda depremden dolayı zarar gören küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Çelik, "Afet bölgesinde bulunan yetiştiricilerimizin en önemli sorunlarının başında gelen öncelikle barınak ve çadır başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını tespit ettik. Bakanlığımızla el ele vererek yetiştiricilerimizin yaşadıkları sorunların en kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Bu inançla Merkez Birliği olarak yetiştiricilerimizin sorunların çözülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her türlü gayreti gösterip takipçisi olacağız. Ayrıca afet bölgesindeki illerimizde mevcut işletmelerimizin kapasitelerinin artırılması yanında yeni işletmelerin kurulmasını sağlayacak projeler üzerinde yoğunlaşacağız" şeklinde konuştu.