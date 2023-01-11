TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tahliye edildi

Davanın üçüncü ve son duruşması öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, "Tamamen siyasi hedeflerle ve hukuksuzlukla sürdürülen sürecin sonlandırılmasını, hukuki hiçbir dayanağı olmayan kararlarla halen tutuklu bulunan Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Duruşmada Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının davaya katılması, duruşmanın daha büyük salonda görülmesi ve avukat sınırlamasının kaldırılması talepleri reddedildi.

Savcı, mütalaasını tekrarlayarak Fincancı’nın 7 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Son sözleri sorulan Fincancı ise yargılamada asıl hedefin TTB olduğunu söyledi.

Fincancı, "Türkiye hukukun üstünlüğü bakımından 139 ülke arasında 127'nciyken, toplumun %60'ı yargıya güvenmiyorken, yolsuzluk bakımından Avrupa birincisiyken; her türlü hukuksuzluğa karşı çıktığı için hedeftedir TTB. Düşman ceza hukuku ne kadar işletilmeye çalışılırsa çalışılsın, düşmanlaştırmaya çalıştıkları kitleler TTB’ye güveniyor. TTB, pandemi sırasında en güvenilen kurumdu ve bugün de bu güveni koruyor" dedi.

Fincancı'nın avukatlarından Öztürk Türkdoğan da, Fincancı’ya yöneltilen “örgüt propagandası” suçlamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Türkdoğan, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini anımsatarak Fincancı hakkındaki suçlamaların, tutukluluk kararının ve üst dereceden ceza talebinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik değerlendirmeleri sonrası 20 Ekim’de soruşturma başlattı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" ile suçlanan Fincancı, 26 Ekim'de gözaltına alındı, 27 Ekim'de de tutuklandı.

Fincancı Kasım ayında BBC Türkçe’nin sorularını yazılı olarak yanıtlamış, hakkındaki sürecin "hukuki değil siyasi olduğunu" söylemişti.

Fincancı ayrıca hakkındaki soruşturmayı öğrenip yurt dışından dönmüş birisi için kaçma şüphesinden bahsedilemeyeceğini vurgulamıştı.