TŞOF Başkanı Apaydın’dan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Şüphesiz ki atalarımızın emanetini sonsuza kadar yaşatacak olan gençlerimiz, bu bilinç ile her zaman çalışkan, kararlı ve çağdaş atılımlar yapmaya devam edecek” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Apaydın mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 102 yıl önce bugün ülkemiz için önce cephede sonra masada verdiği savaşlar neticesinde bıraktığı cumhuriyet mirası en çok gençlerimize emanet. Cumhuriyet ve vatanımız fikri hür vicdanı hür nesiller ve onlardan sonra gelecek nesiller ile ilelebet yaşayacak” ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyeti bizlere miras bıraktı”

Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanca verdiği mücadele sonunda Cumhuriyetin Türk milletine miras bırakıldığını belirten Apaydın, “Arkasına azimli ve kararlı Türk milletini alarak 102 yıl önce bugün Samsun’a çıkan ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, o zorlu süreçlerden tek tek geçerek bugün üzerinde yaşadığımız toprakları, en iyi yönetim biçimi olan Cumhuriyeti bizlere miras bıraktı. Nesilleri devam ettirecek, enerjisi ve aklıyla her zaman ileriyi düşünen gençlere verdiği önem ile birlikte bu önemli tarihi gençlere armağan etti. Şüphesiz ki atalarımızın emanetini sonsuza kadar yaşatacak olan gençlerimiz, bu bilinç ile her zaman çalışkan, kararlı ve çağdaş atılımlar yapmaya devam edecek. Tüm şoför camiamız adına bu değerli günde gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, aziz milletimizi ve bu yolda gerek canını gerek aklını sermaye yapan kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.