banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan 2022
HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı
HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da
Eminevim BDDK Lisansını Aldı
Eminevim BDDK Lisansını Aldı

TŞOF Başkanı Apaydın: “Sürücülerimiz, bayram tatilinde sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi kısıtlamaları nedeni ile son iki yıldır gerçekleştirilemeyen bayram ziyaretlerine işaret ederek, “İçimizde biriken bu özlemi gidermek için trafikte kurallara uygun şekilde hareket etmeli. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı” dedi.

Haberde İnsan 27.04.2022, 10:25
TŞOF Başkanı Apaydın: “Sürücülerimiz, bayram tatilinde sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi kısıtlamaları nedeni ile son iki yıldır gerçekleştirilemeyen bayram ziyaretlerine işaret ederek, “İçimizde biriken bu özlemi gidermek için trafikte kurallara uygun şekilde hareket etmeli. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, korona virüs salgınında hayata geçirilen kısıtlamaların kalkmasının ardından Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılacak ziyaretleri ele alan bir açıklama yaptı.

Pandemi koşulları ile son iki yıldır gidilemeyen bayram ziyaretlerinin bu yıl kurallardaki esnemeler ile özlemin son bulacağını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Hepimiz virüs dönemi içerisinde zor şartlar yaşadık. Sevdiklerimizin sağlığı için bayram ziyaretlerinde bulunamadık. Akaryakıt zamları, otobüs ve uçak bileti fiyatlarında ki artışlar ziyarete gitmemeye yol açacak olsa da iki yıldır çekilen özlemin önüne geçemeyecektir. İçimizde biriken bu özlemi gidermek için trafikte kurallara uygun şekilde hareket etmeli. Gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize güvenle ulaşmalıyız” dedi.

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala trafiğe çıkacakların bayram trafiğine dikkat etmelerini isteyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı. Yola çıkmadan önce araç bakımlarını iyi yaptırmalı, trafikte kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hız ve telefon kullanımından vazgeçmelidir. Her bayram gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıktığımızda, içimizde olan bayram sevinci ve özlemini acıya dönüştürmeyelim. Her sürücü trafik kazalarını en aza indirmek için üzerine düşen görevi yerine getirerek kurallara uygun bir şekilde trafikte araçlarını kullanmalı. Dikkat dağınıklığı oluşturacak uykulu, yorgun direksiyon başına geçmemeli, trafikte sinirlerimizi kontrol ederek başkalarının canına mal olacak davranışlardan kaçınarak sabırlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın denk geldiği mayıs ayında meydana gelen trafik kazası sayısına dikkat çeken Apaydın, “Bayramlarda trafikteki araç sayısı 10-15 kat artıyor. Geçen yıl pandemi kısıtlamaları olmasına rağmen Ramazan Bayramı’nın denk geldiği mayıs ayı içerisinde toplam 21 bin 125 kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 179 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kazalara en çok sebebiyet veren ihmallerin başında ise aşırı hız ve araç kullanırken telefonla konuşmak geliyor. Varacağımız yere bir saat geç gitmemiz her zaman hiç varamamamızdan iyidir. Trafikte saygılı olmayı öğrenmeli, empati kurmalı, trafik canavarına dönüşmemeliyiz. En önemlisi emniyet kemerimizi takarak kurallara harfiyen uymalıyız. Çünkü emniyet kemeri hayat kurtar” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 29 Nisan 2022
İmsak 04:21
Güneş 05:58
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:05
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 33 66
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 35 55
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
15°
parçalı az bulutlu