TŞOF Başkanı Apaydın: “En büyük tedbir yollar, levhalar, ışıklar değil biziz”

Trafik bilincinin oluşturulması için Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nda sürücülere seslenen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Seyir halindeyken kurallara uygun şekilde hareket etmeli, emniyet kemerimizi takmalı, kimseyi tehlikeye sokmamalıyız. Unutmayalım en büyük tedbir yollar, levhalar, ışıklar değil biziz. Biz onlara uydukça maddi ve manevi kayıpları ancak böyle azaltabiliriz” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Trafikte büyük araçlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Apaydın, “2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 107 bin 750 kaza meydana geldi. Bu kazaları 53 bin 605 vatandaşımız yaralı olarak atlatırken, 394 vatandaşımızı da kaybettik. Kazaların büyük çoğunluğunu araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun kullanmamak oluşturuyor. Büyük şehirlerde araç fazlalığının da etkisiyle kaza sayıları Ankara, İstanbul, İzmir illerimizde çok fazla. Kazalarda otomobilden sonra en çok kazaya karışan araçların başında kamyonet geliyor. Toplam kazaların yaklaşık yüzde 30’unu otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet gibi büyük araçlar oluşturuyor. Bu araçları kullanan şoförlerimiz daha dikkatli olmalı. Araç bakımlarını ihmal etmemelidir. Hız ve kural ihlali yapmamıza hiç gerek yok. Devletimiz karayolu güvenliğini sağlamak için büyük bir ciddiyetle yollarımızı inşa ediyor. Biz de bu ciddiyetle kural ihlali yapmadan seyahat etmeli, bizi ve sevdiklerimizi korumaya trafikte başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

“Kazalara sebebiyet vermemek için kurallara uyalım”

Trafik kazalarının tek sebebinin kural ihlali olduğunu hatırlatan Apaydın, “Ramazan Bayramı süresince toplam bin 707 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 26 vatandaşımızı kaybettik. Yollarımız ne kadar iyi olursa olsun kaza yapmamak bizim elimizde. Hatayı öncelikle kendimizde aramamız gerekiyor. Seyir halinde aşırı hız, şerit ihlali, alkollü araç kullanma, telefonla ilgilenme gibi durumlar kazalara sebebiyet veren kural ihlallerinin başında geliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 36 bin 594 kural ihlalinin 15 bin 306’sını aşırı hız oluşturdu. Yaklaşık olarak kazaların yarısını bu kural ihlali oluşturduğunu düşündüğümüzde durumun ciddiyetini iyi anlamalıyız” dedi.