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TSK’dan depremzede şehit ailesine ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Er Fuat Özer’in Adıyaman’da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Haberde İnsan 07.03.2023, 01:20
TSK’dan depremzede şehit ailesine ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Er Fuat Özer’in Adıyaman’da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

TSK personeli, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman P. Komando Söz. Er Fuat Özer’in Adıyaman’da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

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