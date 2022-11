Trakya’da lastikçilerde ‘kış lastiği’ yoğunluğu

Ticari araçlar için 1 Aralık’ta zorunlu olacak olan kış lastiği uygulaması sebebiyle Trakya’daki lastikçilerde yoğunluk oluştu. Ticari araçlar dışında bireysel sürücüler de kış lastiği taktırmaya geldi.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da araçlarına kış lastiği takmak isteyen sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Kış lastiği takma zorunluluğuna sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Sadece ticari araçlara uygulanacak olmasına rağmen, bireysel araç sahipleri de kış lastiği taktırmak için Kırklareli’de lastikçilere geldi. Kimi depolarında olan lastikleri taktırırken, kimileriyse yeni lastik aldı.

“Can güvenliğiniz için kış lastiklerini taktırın”

Aracının kış lastiklerini taktıran Seyid Ali Günay, tüm sürücülerin can güvenliği için kış lastiklerini taktırmalarını tavsiye etti. Günay, ceza yememek için değil, can güvenliği için lastiklerin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “1 Aralık itibarıyla kış lastiği sezonu başladı. Biz kış lastiklerimi değiştirdik. Tavsiye ederim ki diğer sürücü arkadaşlarda sırf ceza yememek için değil, kendi can güvenlikleri için kış lastiklerini bir an önce değiştirsinler, son güne bırakmasınlar. Biz genellikle bunları ceza yememek için yapıyoruz ama aslında kendi can güvenliğimiz için de, diğer sürücülerinde can güvenliği için de hep birlikte buna öncü olmamız lazım. Kurallara uyalım, ne kendimizi sıkıntıya sokalım ne de arabamızı sıkıntıya sokalım. Bütün sürücü arkadaşların bir an önce lastikçilere gelip kış lastiklerini, sezonluk lastiklerini takmalarını tavsiye ederim” dedi.