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Traktör kazasında ölen amca ve yeğeni toprağa verildi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden amca ve yeğeni toprağa verildi.

Haberde İnsan 15.07.2022, 20:47
Traktör kazasında ölen amca ve yeğeni toprağa verildi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden amca ve yeğeni toprağa verildi.

Dün akşam ilçeye bağlı Kuzören köyünde odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu Hasan Kalaycı ve Feride Aldemir hayatını kaybetmişti. Kalaycı ve Aldemir için Kuzören Köyü Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğenin naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

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