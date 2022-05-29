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Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı

Elazığ caddelerinde atla yolculuk yapan bir kişi, o anda yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi. Önünde ilerleyen atı gören sürücü at yarışı anlatır gibi video çekti. Video sosyal medyada birçok beğeni aldı.

Haberde İnsan 29.05.2022, 11:39
Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı

Elazığ caddelerinde atla yolculuk yapan bir kişi, o anda yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi. Önünde ilerleyen atı gören sürücü at yarışı anlatır gibi video çekti. Video sosyal medyada birçok beğeni aldı.

Elazığ’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde trafikte at üstünde yolculuk yapan bir vatandaş görenlerin dikkatini çekti. O anlarda yoldan geçen bir araç sürücüsü, at üstünde yolculuk yapan vatandaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araç sürücü video çekerken söyledikleriyle de kendini birden at yarışı sunarken buldu. Atla yarışan sürücünün videosu sosyal medyada birçok beğeni aldı.

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