Trafik kazasında hayatını kaybeden anne Kök, toprağa verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde yaşayan ve Manisa’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ak Parti Belde Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Kök toprağa verildi.

Kaza, Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Manisa’nın Kula ilçesinde meydana geldi. Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Buğra Kök (25) idaresindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktöre takılı pulluklara saplanan otomobilde sürücü Buğra Kök (25) ve annesi Hatice Kök (53) ağır yaralanırken, baba Ercan Kök (54) ve yeğenleri Metehan Dutar (3) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada hemen tedaviye alınan ağır yaralı anne Hatice Kök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Buğra Kök hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, yeğen Metehan Dutar ve baba Ercan Kök ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşamını yitiren anne Hatice Kök’ün cenazesi bugün memleketi Saltukova beldesinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Ak Parti İlçe Yönetimi ve sevenleri katıldı. Kök ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında kılınan cenaze namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Ayrıca kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kök’ün oğlu Astsubay Buğra Kök ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından cenazesi Saltukova’ya gönderilecek.