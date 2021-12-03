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Trafik kazasında felç kalan motodrag sürücüsü hayata aşkla tutundu

Antalya’da 2013 yılında geçirdiği kaza sonucu yüzde 99 engelli raporu verilen ve 5 yıl öncesine kadar yatağa bağlı kalan Ufuk Kadir Bulut, 8 yıl sonra aşık olup adeta hayata tutundu. 5 ay önce aşık olmasıyla birlikte hayatı değişen Kadir, yürümeye ve kendini ifade etmeye başladı.

Haberde İnsan 03.12.2021, 11:17
Trafik kazasında felç kalan motodrag sürücüsü hayata aşkla tutundu

Antalya’da 2013 yılında geçirdiği kaza sonucu yüzde 99 engelli raporu verilen ve 5 yıl öncesine kadar yatağa bağlı kalan Ufuk Kadir Bulut, 8 yıl sonra aşık olup adeta hayata tutundu. 5 ay önce aşık olmasıyla birlikte hayatı değişen Kadir, yürümeye ve kendini ifade etmeye başladı.

2013 yılı Eylül ayında Antalya’nın Kemer ilçesinde tünelde giderken ters yönden gelen otomobil ile çarpışan motodrag yarışçısı Ufuk Kadir Bulut, ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bulut, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay yaşam mücadelesi verdi. Bulut, sonrasında yatağa mahkum ve bilinci kapalı olarak hastaneden çıkartıldı. Bulut için yüzde 99 engelli raporu verildi. Bulut, yaklaşık 2 yıl yatağa bağımlı yattıktan sonra rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Kaza sonrası hayata küsen Kadir, iyileşmek için çaba göstermeyince ailesinin ve öğretmenlerinin çabaları Kadir için yetersiz kaldı. Bu süreç 5 ay önce bayram ziyaretinde Kadir aşık olana kadar devam etti. Kadir, bayram ziyaretinde evlerine misafirliğe gelen Betül Örken’e aşık oldu. Ailesine Betül ile evlenmek istediğini söyledi. Betül Örken de Kadir’in gözlerindeki sevgiyi görerek ilişkiye bir şans vermek istedi. 5 aydır birlikte olan çift düğün hazırlığı yaparken, Kadir yavaş yavaş konuşmaya ve kendisini ifade etmeye başladı. Koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyeye veda eden Kadir, yürümeye başladı. Evde sık sık dans provaları yapan çiftin tek hayali ise Kadir’in tamamen sağlığına kavuşması ve bir çocuk sahibi olmaları. Öte yandan, Kadir’in nişanlısı Betül ise her gün rehabilitasyon merkezine nişanlısı ile giderek ona moral oluyor. Eve giderken merdivenlerde nişanlısına eşlik eden Betül, Kadir’in ayakkabılarına kadar kendisi çıkartıyor. Betül, gün içerisinde de Kadir’e sık sık antrenman yaptırıyor.

“Döneceğimin sabahı beni istedi”

Ufuk Kadir Bulut’un Nişanlısı Betül Örken, “Kurban Bayramı’nda Antalya’ya kardeşimin yanına gelmiştim. Bir arkadaşımıza ziyarete gideceğiz dediler. Kadir’le 1 senedir sosyal medya üzerinden takipleşiyorduk ama hiç konuşmamıştık. Kadirlere geldik. Orada tanıştık. Pek konuşamadık. Zaten Kadir’de sadece “peki, aynen, tamam” diyebiliyordu. Ertesi sabah uyandığımda ayak uyumda oturmuş, başıma gelen sinekleri kovalıyordu, üzerimi örtüyordu. Orada çok değişik şeyler hissettim. Aile fertleri de gelin aşağı, gelin yukarı gibisinden takılmaya başladı. 2 gün kalmaya gitmiştim, döneceğimin sabahında beni istedi. Bir deneyelim dedik. Hiçbir problem olmadı” dedi.

“Hayallerimiz var”

Evlenmek istediklerini belirten Örken, “Ben onun hayatına girdim. O da benim hayatıma girdi. Çok iyi anlaştık. Konuşamıyordu ama gözleriyle anlatıyordu. Benim aradığım tek şey sevgiydi. O sevgiyi de buldum. Kadir’e sımsıkı sarıldım. Yakında evleneceğiz. Biran önce toparlayıp dans etmek istiyoruz. 5 aydır beraberiz. Konuşması gerekiyordu onun üzerine çalıştık. Şu an atasözlerini bile söylüyor. Yürümesini de çok ilerletti. Kadir’in artık bir amacı var. Evleneceğiz, hayallerimiz var. Bir bebeğimiz olmasını istiyoruz. Sevgimizle, çabamızla her gün ilerliyoruz” diye konuştu.

“Sevgi ve şevkatle her şeyi aşabiliyorsunuz”

Ufuk Kadir’in annesi Sevgi Bulut, “2013 yılında bir kaza geçirdi. Hayatımız bir anda değişti. 3 ay yoğun bakımda kaldı. Ölüm kalım mücadelesi verdik. Çok büyük badireler atlattık. 2 yıl kadar bilinçsiz yattı. Ondan sonra rehabilitasyon merkezine başladık. 3 yıl kadar oluyor. Büyük değişmeler oldu ama hayatımıza gelinim girdi 5 ay önce. Gelinim girdikten sonra daha çok büyük değişmeler oldu. Oğlumda daha büyük farklar oldu. Baston kullanıyordu, bastonu attık. Konuşmaya başladı. Kendini daha iyi ifade ediyor. Çok mutluyuz. Allah daim eyler inşallah. Sevgi ve şefkatle her şeyi aşabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Ufuk 5 ay önce aşık oldu”

Ufuk Kadir’in gittiği Özel Eğitim Merkezi’nin kurucularından Öğretmen Algın Cemiloğlu, “Talihsiz kaza sonucunda önce 72 gün kadar komada kaldı. Uyandığında sağ tarafı komple felçti. Hafıza kaybı, kafada ağır bir travma, düşünme kesikleri yaşıyordu. Konuşamıyordu ve yürüyemiyordu. Kazadan 5 yıl sonra kurumumuza müracaat etti. İyileşmek için herhangi bir çaba göstermiyordu. Ne konuşmak umurundaydı ne de yürümek. Ta ki 5 ay önceye kadar. 5 ay önce Ufuk aşık oldu. Ufuk şu an mükemmel bir şekilde ilerliyor. Mücadele etmeye başladı. Daha önce kurmadığı cümleleri kuruyor. Anne baba diyordu sadece şuanda “bir araba gönderin de hanımı aldırın” şeklinde cümlelere başladı. Sevginin önünde hiçbir şeyin duramayacağını anladık” ifadelerini kullandı.

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