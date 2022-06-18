Trafik kazası geçiren genç sınava ambulansla geldi

Bursa’da üniversite sınavına 1 ay kala geçirdiği trafik kazası yüzünden ayakta durması ve oturması doktor raporuyla yasaklanan genç kızın imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri biriminin ambulansı ile evinden alınan üniversite adayı, sınav salonuna sedye ile taşındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri, vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Her ay yüzlerce kişiye ambulansla nakil hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde ambulans talebinde bulunan gençlerin de yardımına koştu. Sınava hazırlandığı dönemde Samsun’da geçirdiği trafik kazası sebebiyle vücudunda kırıklar oluşan, ayakta durması ve oturması doktor raporuyla uygun görülmeyen Düşüm Çınar, Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri tarafından evinden sedyeyle alınarak YKS’ye gireceği okula ulaştırıldı.

Sınava ambulansla gitti

Bursa Simya Koleji mezunu olan Düşüm Çınar, sınava bir ay kala Samsun’da eve dönerken kendisine araba çarptığını söyledi. Sol bacağında ve kalçasında oluşan kırıklar sebebiyle yürüyemediğini ve uzun süre oturamadığını belirten Çınar, “Samsun’dan Bursa’ya ambulansla geldim. Aile hekiminden reçete alırken bize Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ambulans hizmetinden bahsedildi. Başvuru yaparak hastane kontrollerine giderken Büyükşehir Belediyesi’nin ambulans hizmetinden yararlandık. Üniversite sınavı için de belediyemizden yardım istedik. Anında olumlu dönüş aldık. Teşekkür ediyorum”

Kazadan sonra çalışmaya devam ettiğini ifade eden Çınar, hiç yılmadığını ve üniversiteyi kazanmayı çok istediğini dile getirdi. Tüm gün yatarak sınava hazırlandığını anlatan Çınar, “Kazadan sonra yaşam mücadelesi verdim. Kendime geldiğimde sınavımın etkilenmesinden çok korktum. Ama vazgeçmedim. İnşallah hedeflerime ulaşacağım. Psikiyatri yada yazılım mühendisliğini hedefliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir hep yanımızda

Anne Sevim Filtekin de kızının kazadan sonra zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi. Kızının vazgeçmesinden çok korktuklarını anlatan Filltekin, “Çok şükür kızım kendine gelince tekrar çalışmaya başladı. Kızıma günlük iğne yapılıyor. İğneye gittiğimizde aile hekimimiz bize Büyükşehir Belediyesi’nin ambulans hizmetinden bahsetti. Sağlık kontrolleri için de ambulans hizmetinden yararlandık. Üniversite sınavına ulaşım için de talepte bulunduk. Kabul edildi. İki gün boyunca hizmetten yararlanacağız. İnsanın kendisini çaresiz hissettiği bir anda çare olmak çok önemli hizmet. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.