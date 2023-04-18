Trafik ekipleri bayram öncesi denetimleri artırdı

Zonguldak’ta trafik ekipleri Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala denetimleri sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin çeşitli bölgelerinde uygulamalarını sürdüren ekipler, özellikle yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ayakta yolcu taşıyan minibüsler ve ticari araçlar üzerindeki genel trafik denetimlerinde sürücülerin kurallara uyup uymadığı denetlendi.

100. Yıl Şehirlararası Yolcu Terminali mevkisinde yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uydukları görüldü. Ekipler kural ihlali yapan sürücü tespit etmediği için herhangi bir idari ceza da uygulamadı.