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Trabzonlulara avukat başkan

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneğinde nöbet değişimi yaşandı.

Haberde İnsan 29.12.2021, 15:52
Trabzonlulara avukat başkan

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneğinde nöbet değişimi yaşandı.

Kongrede dernek başkanlığına seçilen Avukat Özlem Bayraktar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yüksek bir enerjiye sahip olduklarını belirterek, “Yıllardır ilçe halkıyla birlikte, kardeşçe ve dayanışma içerisinde yaşayan Trabzonlular, kültürünü yaşamaya ve yaşatmaya devam edecek. Yeni dönemde kadınlarımız ve gençlerimiz daha aktif görev alacak” dedi.

Bayraktar, “Burada yaşayan Trabzonlular, Karadenizliler ve bu yörenin kültürüne gönül vermiş insanlar olarak, artık memleketimiz olmuş Mustafakemalpaşa’ da birlikte kardeşçe ve dayanışma içerisinde yaşamakta, Trabzon kültürünü yaşatmakta ve gelecek nesillere de aktarmaktayız. Maksadımız birlik olmak ve hep birlikte güzel işlere, projelere imza atmaktır. Ancak yıllardır süregelen dernekçilik anlayışında zamanla değişiklikler olmuştur. Bizler de hemşeri dernekçiliği yapmak istiyorsak bu değişen koşullara ayak uydurmalıyız. Hayatın her alanında erkeklerle omuz omuza olan kadınların da artık derneklerde daha fazla yer alması gerekmektedir. Nitekim yüksek bir enerjiye ve heyecana sahip gençlerimizin, çocuklarımızın da hemşeri derneklerinde faal olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Süreklilik ve başarı kanaatimizce bu şekilde sağlanacaktır” dedi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Doğan Özdaş, Murat Dursun Becerikli, Ahmet Hamza Gedik, Keziban Okurlar, Vedat Köstereli, Tuğba Aksoy, Kaptan Batar, İlknur Aktaş, Murat Bulut, Betül Akçen, Mustafa Kurtoğlu, Hasan Keskin ve Murat Odabaş.

Denetim kuruluna Volkan Bayrak, Şenol Baştan, Mustafa Köstereli, Barış Bulut, Aşkın Yaprak ve Üveys Cevher Yalçınkaya seçildi.

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