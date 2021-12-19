Trabzon’dan Van’a "Gönülden Gönüle Bordo-Mavi" projesi

AK Parti Trabzon Kadın Kolları üyeleri, "Gönülden Gönüle Bordo-Mavi" projesi kapsamında 56 yıl önce Van’ın Özalp ilçesine göç eden hemşehrileri ile buluştular.

AK Parti Trabzon Kadın Kolları üyeleri tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle Bordo-Mavi" projesi kapsamında 56 yıl önce Van’ın Özalp ilçesine göç ederek Emek ve Dönerdere mahallelerinde ikamet eden hemşehrileri ziyaret edildi. Duygulu anların yaşandığı ziyarette ikramlar yapıldı, hediyeler takdim edildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun destekleri ile Van’a gelen Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen başkanlığındaki 25 kişilik heyet, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve yönetimi tarafından karşılandı. Geceyi Van’da geçiren heyet sabahın erken saatlerine Van merkeze 60 kilometre mesafede olan Özalp ilçesine hareket ettiler. Emek Mahallesi Muhtarı Abdullah Korkmaz, heyete ev sahipliği yapan İsmail Kanık ve mahalle sakinleri tarafından sıcak bir ortamda karşılanan Trabzonlu heyete sabah kahvaltısı ikram edildi. Birbirleriyle hasret gideren Karadenizliler, daha sonra ev ev dolaşarak hane ziyareti gerçekleştirip çam sakızı çoban armağanı Trabzonspor forması ve bazı hediyeler takdim edildi. Yaklaşık 4 saat mahallede zaman geçiren heyet, daha sonra eski Emek Mahallesi’ne geçti.

“Başkan Meryem Sürmen ekmek pişirdi”

Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ve AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran başkanlığındaki heyet, daha sonra eski Emek Mahallesi’ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Yaklaşık 10 haneyi ziyaret eden heyet, mahalle sakinleri tarafından sıcak bir ortamda karşılandı. Ev ziyaretleri sırasında evin hanımının tandır evinde olduğunu öğrenen Başkan Sürmen ve beraberindekiler tandır evine gitti. Başkan Sürmen burada hazırlanan hamuru tandıra vurarak yanındakilerden alkış aldı. Ev sahibi misafir heyete taze pişmiş tandır ekmeği de ikram etmeyi ihmal etmedi. Heyet eski Emek Mahallesi’ndeki ziyaretlerinin ardından 56 yıl önce Van’a göç eden ve diğer bir mahalle olan Dönerdere Mahallesi’ne geçtiler. Burada da sıcak bir ortamda karşılanan heyet, duygulu anlar yaşadılar. Burada da hemşehrileri ile hasbihal eden Trabzonlu kadınlar, eski Dönerdere Mahallesi’ne geçerek ev ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, kadın kolları başkanlığı olarak bugün Van’ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde geldiklerini söyledi. Burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden başkan Sürmen, “Hava çok güzel, ortam çok güzel. Harika bir misafirperverlikleri var. Bizler bir proje gerçekleştiriyoruz aslında. ’Gönülden Gönüle Bordo-Mavi’ projesi. Bu proje kapsamında ilçelerimizle beraber yaptığımız etkinlikler neticesinde elde ettiğimiz gelirlerle Trabzonspor formaları aldık. Bunları en güzel nereye hediye edebilir dedik. 56 yıl önce Van ili Özalp ilçesi Emek ve Dönerdere mahallelerine göç eden ailelerimizi bugün bu da ziyaret ediyoruz ve bu formalarımızı kendilerine takdim ediyoruz. Gerçekten çok güzel çok hüzünlü bir gün aslında. Ama bir yandan da çok mutluyuz. Burada bir Trabzonlularla kucaklaşmak, onların hanelerinde misafir olmak, aynı masa etrafında aynı çayı yudumlamak beni çok mutlu etti. Öncelikle misafirperverliklerinden dolayı tüm Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Tüm Van teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnşallah böyle farklı projelerimizle de Van teşkilatımızı da bekliyoruz” dedi.

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ise, “Bugün soğuk havada sıcak bir karşılamayla çok mutlu olduk. Kadın kollarımızın yaptığı proje kapsamında onları Van’da misafir ettik. Gerçekten çok mutluyuz. ’Gönülden Gönüle Bordo-Mavi’ projesi kadın kolları başkanlığımıza ait bir proje. Başkanımızla görüştüğümüzde Van’a geleceğini söylediğinde Van teşkilatı olarak çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Bugün Emek Mahallesi’ndeki bütün Trabzonluları, ardından eski Emek Mahallesi’ndeki tamamen Özalp’ın yerli halkı olan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Başkanlarımız sağolsun elleri boş gelmemiş dolu dolu gelmişler hediyelerle gelmişler. Bundan dolayı da onlara teşekkür ediyorum. İnşallah nasip olsa bizler de yakın zamanda Trabzon’a gitmek için çaba sarp edeceğiz” dedi.

Özalp’e gelen heyet, ziyaret ettikleri ailelere yaptıkları etkinliklerden elde ettikleri parayla aldıkları, bordo-mavili takımın 100 formasını hediye ettiler.

Ziyarete AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Fatma Kaya, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Hazal Dizman ve AK Parti Özalp İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayten Gümüşkaya eşlik etti.