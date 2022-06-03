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Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı.
Haberde İnsan 03.06.2022, 07:44
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı.
Suriye bölgesinden gelen toz bulutu dolayısıyla Adıyaman’ın kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı.
Öğle saatlerinde başlayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.