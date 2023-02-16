Tosya Belediyesi, deprem bölgesinde 30 çadır kuruyor

KASTAMONU (İHA) – Tosya Belediyesi personeli, depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 30 çadırdan oluşan çadır kent kurulumuna başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra depremin ilk anından itibaren teyakkuza geçen ve bölgeye verdiği desteğini artırarak sürdüren Tosya Belediyesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadır kurulumuna başladı.

Bölgeye çok sayıda araç, iş makinesi, ayni yardım ve insan gücü gönderen Tosya Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Tosya Belediyesi, depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 30 çadırdan oluşan çadır kent kurulumuna başladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde her biri 25 metrekare olan toplam 30 çadırdan oluşan çadır konutlarını belediyemiz personeli arkadaşlarımız tarafından kuruluyor. Hatay Milletvekilimiz Lütfi Kaşıkcı’nın Kırıkhan ilçesinde çadır ihtiyacı olduğu yönünde çağrısı üzerine hemen belediyemizin imkanlarını seferber ederek en kısa zamanda bölgeye gittik ve çadırlarımızı kurduk. İnşallah devletimiz ve milletimiz el birliği ile bu zor günleri atlatacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.