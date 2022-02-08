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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı söylenen Tuğba Özerk kimdir?

Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarının Tuğba Özerk tarafından aklandığı iddia edildi. Emniyete yapılan ihbarda Tuğba Özerk hakkında "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" suçlaması yapıldı. Peki Tuğba Özerk kimdir?

Haberde İnsan 08.02.2022, 09:40
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı söylenen Tuğba Özerk kimdir?

Çiftlik Bank davasının sanığı, Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir ihbar MASAK tarafından araştırılıyor. 

Geçtığimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.

Tuğba Özerk&#39;le ilgili &#39;Tosuncuk&#39; bombası! Soruşturma başlatıldı - GÜNCEL Haberleri

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.

Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Tuğba Özerk&#39;ten ilk açıklama geldi: Tümör ile mücadele ediyorum!

Tuğba Özerk kimdir?

4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT’de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul’a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. Tuğba Özerk, ATV'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı. 6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.

Tuğba Özerk albümleri

  • Tuğba'dan Akustikler, Vo. 1 – 2020
  • Hergele – 2019
  • Ahirim Sensin – 2019
  • Fikret Şeneş Şarkıları – 2019
  • Hergele (Akustik) – 2019
  • Aynı Semtin Çocukları – 2016
  • Süslü Günah – 2017
  • Çocuk Diskosu – 2016
  • Derin Darbe – 2014
  • Kolay Değil – 2012
  • Aklımda Sen Varsın – 2011
  • Yıkıldı Duvarlarım – 2007
  • Tuğba Özerk – 2005
  • Tuğba Özerk şarkıları
  • Aşk Yarası (2003)
  • Lo Lo Lo (2005)
  • El Gibi (2006)
  • Yastık (2007)
  • Acı Hatıralar (2007)
  • Zar (2008)
  • Alışmak Sevmekten Zor (2008)
  • Eros (2009)
  • Bitter Çikolata (2009)
  • Makas (2009)
  • Gidesim Geldi (2010)
  • İlan (2011)
  • Aklımda Sen Varsın (2011)
  • Şeytanın Ortağı (2011)
  • Kolay Değil (2012)
  • Derin Darbe (2014)
  • Bu Gece (2015)
  • Aynı Semtin Çocukları (2016)
  • Başkasını Seviyorum (2016)
  • Gitme (2016)
  • Süslü Günah (2017)
  • Patron (2018)
  • Ahirim Sensin (2019)
  • Hergele (2019)
#tosuncuk #mehmet aydın #tuğba özerk
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