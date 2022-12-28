Torunoğulları Ailesi'nin acı günü : Hacı Faik Torunoğulları vefat etti

Yapılan açıklamaya göre merhumun cenazesi 29 Aralık 2022 Perşembe günü Muğla ili Fethiye ilçesi Merkez Yeni Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ovacık Çatallar Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Başta turizm olmak üzere, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde önemli yatırımlara imza atan Hollanda merkezli Türk şirketi Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, acı haberi sosyal medya hesabından verdi. Torunoğulları paylaşımında: "Babam Hacı Faik Torunoğulları hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 29.12.2022 Perşembe günü Muğla Fethiye Merkez Yeni Camiinde öğle namazınddan sonra kılınacak cenaze namazına müteakip Ovacık Çatallar aile mezarlığında defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Ekovitrin ailesi olarak merhum Hacı Faik Torunoğulları’na Allah’tan rahmet, başta oğulları Turgut ve Aykut Torunoğulları olmak üzere kederli Torunogulları Ailesi’ne ve sevenlerine başsağlığı dileriz.