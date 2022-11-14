Torunlarıyla bilgisayar oyunu oynamak için 70 yaşında kursa yazıldı

Konya’da 70 yaşındaki emekli Ali İhsan Çınarsoy, torunlarının bilgisayarda oyun oynamalarına imrenerek kursuna kayıt yaptırıp bilgisayar dersi almaya başladı.

Bilgisayar kullanan torunlarını izleyerek bilgisayara merak salan 70 yaşındaki emekli Ali İhsan Çınarsoy, geçtiğimiz Eylül ayında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Bilgisayar İşletmeciliği alanına kayıt yaptırdı. KOMEK Araplar Kursuna ders günleri gelen Ali İhsan Çınarsoy, öğrenme azmiyle gençlere örnek oluyor. Sınıfın en yaşlısı olarak eğitim alan Ali İhsan Çınarsoy, yeni bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

“Torunlarla bu şekilde daha çok eğlenebiliriz”

Torunlarının küçük yaşta bilgisayardan rahatlıkla faydalandığını kendisinin torunlarından görerek bu teknolojiye meraklandığını ifade eden Ali İhsan Çınarsoy, “3 tane oğlum var, çocuklarımın çocukları bilgisayarı rahatlıkla oynuyorlar. Bende torunlara bakarak merak sardı, bu şekilde başladı bu merak. Torunlarla bu şekilde daha çok eğlenebiliriz, bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi haber almak ve öğrenme şekli radyo televizyondan ayrı internet var bunu da kullanabilirsek mutlu olacağız inşallah” dedi.

“Bize kendini açarsa, bizde ona müracaat ederek bilgi alırız”

Haber izlemeyi ve bu şekilde bilgi edinmeye meraklı olduğunu anlatan Çınarsoy, “Ben de bilgisayardan bilgileri alıp dünyadan haberdar olmak için öğrenmek istiyorum. Ben televizyon seyrettiğimde genellikle haberleri izliyorum. Kanallarda haber neredeyse ben o kanalları izleyerek bilgi alıyorum. Dünyadan haberdar olmak lazım, insan olarak haberdar olarak bilgi almak gerekiyor. Şuanda yeni eğitime başladığım için bilgisayarda ne yapılıyor pek bilmiyorum ama tanışınca o bize kendini açarsa, bizde ona müracaat ederek bilgi alırız” şeklinde konuştu.

"Torunlarımla yarış halinde oyun oynamak istiyorum"

Sınıfa ilk kurs günü girdiğinde 70 yaşındaki Ali İhsan Çınarsoy’u gördüğünde çok heyecanlandığını aktaran Bilgisayar Öğretmeni Sevilay Pırtı, “Yaş itibariyle büyüktü. Ben genelde sınıfa girdiğimde öğrencilerle ilk olarak tanışırım ve hayat hikayelerini sorarım neler yaptığı hakkında. İhsan beyinde hayat hikayesi bana çok hoş geldi. İhsan beye kaç yaşındasınız dediğimde ‘öğretmenim 70 yaşındayım ben’ dedi ve bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. İhsan beye ne için geldiğiniz dediğimde? Oda bana ‘benim torunlarım var onlar bilgisayarda çok güzel oyun oynuyorlar, internete giriyorlar ve ben onları sürekli izliyorum. Onlar bana heyecan veriyor. Bunu öğrenip bilgi edinip, torunlarımla birlikte onlarla birlikte yarış halinde oyun oynamak istiyorum’ dedi. Tabi ki bu heyecan ve istek beni de çok mutlu etti. İhsan bey gayet başarılı bir öğrenci. Gençlere baktığımız zaman gençler bazen olayı ciddiye almazken, İhsan bey o kadar ciddiye alıyor” diye konuştu.