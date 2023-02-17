Toroslar’da çobanların oğlak mesaisi devam ediyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanların oğlak mesaisi devam ediyor.

Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Toros Dağları’nda, oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin mesaisi arttı. Gazipaşa’nın Göçük Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, soğuk hava ve yaban hayatına göğüs gererek yeni doğum yapan hayvanları için gece gündüz demeden mesai harcıyor. 200’ün üzerinde küçükbaş hayvanı bulunan 45 yaşındaki besici İbrahim Öztürk de, yeni doğan oğlaklarına özenle bakıyor. Torosların eteklerinde hayvanlarını otlatan Öztürk, ağıldan doğaya bıraktığı keçilerini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Dağda doğum yapan keçilerini oğlaklarıyla birlikte kucaklarında ağıla taşıyan Öztürk, yeri geldiğinde hastalanan ve üşüyen oğlaklarını yaşadığı evde ısıtıyor.

"Oğlak doğumları devam ediyor"

Oğlak doğumlarının aralık sonu ve ocak ayı başında başladığını söyleyen Öztürk, "200 küçükbaş hayvana bakıyoruz. 30 yılı aşkın süredir çobanlık yapıyorum. Doğumlar devam ediyor. Her yıl aralık sonu ve ocak ayı başında başlayan doğumlar, mart ayında da devam ediyor. Şu anda 70-80 civarında doğum gerçekleşti" dedi.

"Oğlaklara çocuk gibi bakıyoruz"

Her gün ağılda bulunan keçileri otlatmak için dağa götürdüğünü belirten Öztürk, "Doğumların çoğu dağda gerçekleşiyor. Doğum yapan keçi, oğlağının başından ayrılmıyor. Keçimizi ve oğlağımızı doğum yaptığı yerden alıp, ağıla geri getiriyoruz. Yeri geldiğinde doğumu kendimiz yaptırıyoruz. Hem bizler hem de köpeklerimiz hayvanların başında ayrılmıyor. Özelikle sürüde bulunan köpeklerimiz, yaban hayvanlarına karşı keçi ve oğlağını korumak için keçinin başında bekliyor. Hastalanan ve üşüyen oğlakları da evimize götürüp çocuk gibi bakıyoruz" diye konuştu.

Geçimini hayvancılıktan sağlıyor

Geçimini her gün gözü gibi baktığı keçilerden sağladığını belirten Öztürk, "Doğum yapan keçilerimizin erkek oğlaklarını bir sonraki yıl, kurbanlık çebiç ve teke olarak satıyoruz. Dişi olanları da sürümüzde damızlık olarak tutuyoruz" şeklinde konuştu.