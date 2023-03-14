Toplum Ruh Sağlığı hastaları kendi elleriyle depremzedeler için ürünler yapıyor

Erzurum’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları depremzedeler için kendi elleriyle oyuncak bebek, lif, ahşap ev tarzı ürünler yaparak yardım etti. Ruh sağlığı hastaları çocuklar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz dedi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşerek birçok ilde etkili olan depremler sonrası, depremzedelere yardımlar devam ediyor. Erzurum Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde bulunan hastalarda depremzede çocuklar için kendi elleriyle oyuncaklar yapıyor. Yaptıkları oyuncakların arasında, pelüş bebek, ahşap evler, resim tabloları, çeşitli oyuncaklar ve kadın depremzedeler içinde lif ürünleri bulunuyor. Ürünleri ise toplam 800 hastadan her gün farklı 30 hasta yapıyor. Öte yandan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarının yaptığı ürünleri ise doktorlardan oluşan ekip, Erzurum içerisinde yurtlara yerleştirilmiş olan depremzedelere ulaştırıyor.

Hastaların depremzede çocuklar için oyuncaklar yaparken mutlu olduklarını ve depremzedelerin acılarını paylaştıklarını belirten Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Psikiyatri Alan Uzmanı Dr. Elif Özcan Tozoğlu, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak, ağır ruhsal bozukluğu olan bireylere hizmet veriyoruz. Bunlar Şizofreni ve bipolar hastalarımız. Günlük ruhsal beceri eğitimlerimiz oluyor. Hastalarımızla gündem toplantılarımızda oluyor. Onlarla beraber gündemi konuşuyoruz. Şuan hepimizin acısı olan deprem bizim içinde çok önemli bir yer kaplıyor. Ne yapabiliriz diye hastalarımızda hastalarımız da düşündü. Kendilerinin de bir katkılarının dokunmasını istediler. Ruhsal beceri eğitimlerimizin başında iş uğraş terapilerimiz geliyor. İş uğraş terapilerinde de el işlerinden lif örebiliyorlar, çeşitli oyuncaklar yapabiliyorlar, ahşap boyama yapıyorlar, oradaki çocukların özellikle pelüş oyuncaklara ilgi duyduğunu, ihtiyaç duyduğunu gördük. Halk eğitim merkezinden yetkili hocamızla beraber hastalarımızı yönlendirdik. Güzel oyuncaklar ve bebekler hazırladılar. Bir ay içerisinde kaç tane yapılabiliyorsa yaptık. Kadın hastalarımız genel olarak lif ördüler. Onların acılarını paylaşabilmek için yaptıklarını da depremzedelere gönderdiler. Depremzede çocukları mutlu edebilmek hastalarımızı da mutlu etti. Deprem bölgesinden Erzurum’a gelip yurtlarda kalan depremzede vatandaşlarımız var. Biz kendi ekibimizle yapılan oyuncakları, bebekleri, çeşitli ürünleri onlara götürdük” dedi.