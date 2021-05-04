banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!

Toplu taşıma izdihamı

Bursa’da tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanırken, özellikle otobüs ve minibüslerde sabah saatlerinde yaşanan kalabalık görenleri ürküttü.

Haberde İnsan 04.05.2021, 09:51
Toplu taşıma izdihamı

Bursa’da tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanırken, özellikle otobüs ve minibüslerde sabah saatlerinde yaşanan kalabalık görenleri ürküttü.

Bursa’da, 17 günlük tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanıyor. Seferlerin azalmasıyla, özellikle aşı vurulmak ya da tedavi için hastanelere gitmek üzere toplu taşıma kullanan vatandaşlar, araçlarda yoğunluk oluşturuyor.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ulaşım, görenleri ise ürkütüyor. Bursa’da bir yolcu minibüsünde yaşanan yoğunluk ise kameralar tarafından görüntülendi.

Bazı otobüs seferlerinde de sabah saatlerinde yoğunluk yaşanması sebebiyle Burulaş’ın sabah ve akşam seferlerine takviye yapılması istendi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu