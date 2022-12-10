Topladığı harçlıklarını Düzceli depremzedelere yolladı

DÜZCE(İHA) –Düzce’de meydana gelen depremzede çocuklara biriktirdiği harçlıklarını gönderdi. Gönderilen mektup ve parayı gören Düzce Valisi Cevdet Atay çok mutlu olduğunu söyleyerek Muhammed ve ailesi ile telefonla görüşerek teşekkür etti.

Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşananları televizyondan izleyen Bursa’da yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ateştepe, biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere gönderdi. Vali Cevdet Atay, aldığı mektup ve paraları görünce duygulandı ve Muhammed ve ailesi ile görüntülü olarak görüştü.

Atay, mektubu gördüğünde çok mutlu olduğu belirterek, “Bu gün bu mektubu gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Ne güzel çocuk yetiştirmişsiniz, böyle vatanını, milletini, halkını seven, yaşanan depremde yüreği buradaki insanlarla beraber çarpan bir evladınız olduğu için çok şanslısınız. Ne kadar gurur duysanız az. Muhammet kardeşimin gönderdiği paralar ve mektup elimde, çok gururlandım onu söyleyeyim” dedi.

Muhammed’in babası Süleyman Ateştepe ise “Oğlum bana geldi ve ‘Düzce depremindekilere okul harçlıklarımı göndere bilir miyim?’ dedi. Olur oğlum dedim sonra abisiyle birlikte gönderdiler. Ben bu kadar olacağını tahmin edemedim. Oğlumuz zaten bayağı merhametlidir. Amacımız hayırlı bir evlat yetiştirmek” şeklinde konuştu.

Vali Atay, kendisi küçük ama yüreği kocaman olan Muhammed ile yaptığı görüşmede ise “Sen ne kadar iyi yürekli büyük yürekli merhametli insansın. Vallahi çok gurur duydum onu söyleyeyim. Bu insanlığını hiç kaybetme teşekkür ederim. Düzce’ye gelirsen seni burada ağırlamak isterim. Bende gelirsem seni mutlaka tanımak isterim. Bu emanetleriniz arkadaşlarımız tarafından Muhammed’in söylediği yerlere iletilecek” ifadelerinde bulundu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Peyami Safa Ortaokulu 6. sınıfta okuyan Muhammed Emir Ateştepe mektubunda ise şunları yazdı: “Selamünaleyküm Valim Cevdet amcam. Düzce’de olan depremi duydum çok üzüldüm. Düşündüm ki evleri yıkılan benim gibi çocukların olduğunu okul harçlıklarımdan para biriktirdim ve size göndermek için evi yıkılan çocuklara destek olmak istedim. Gönderdiğim paramı gereken yere harcamanızı isterim. Vali amcam ellerinden öperim.”