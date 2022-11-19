Topbaş’ın Karacasulu dünürü Kavurmacı hayatını kaybetti

İstanbul’un eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın dünürü olan Aydın’ın Karacasu ilçesinden 81 yaşındaki iş insanı Mustafa Şevki Kavurmacı, İstanbul’da yaşamını yitirdi. FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan oğlu Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte yargılandığı davadan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Kavurmacı’nın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul’da yaşayan Karacasulu iş insanı Mustafa Şevki Kavurmacı, 2016 yılındaki FETÖ darbesinin ardından terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandı. Mal varlıklarına kayyum atanıp yurt dışına çıkma yasağı getirilen ve bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olduğu öğrenilen Mustafa Şevki Kavurmacı yaşamını yitirdi. Kavurmacı’nın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip İstanbul’daki Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Pierre Loti Aile Kabristanlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.