TOKİ kurasında sevinç gözyaşları döküldü

Manisa’da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan “İlk evim ilk iş yerim” projesindeki 4 bin 94 konut kurasında kendisine konut çıkan vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortaklığıyla yürütülen ’İlk evim, ilk iş yerim’ projesi çerçevesinde Manisa’da yapılacak olan 4 bin 94’ü için kuralar çekilmeye başlandı. 12 proje için 53 bin başvurunun yapıldığı konut projesinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bin 486, Yunusemre’ye 788, Akhisar’a 280, Kula’ya 525, Salihli’ye 189, Alaşehir’e 252, Soma’ya 105, Saruhanlı’ya 99, Demirci’ye 147, Kırkağaç’a 242, Ahmetli’ye 82 konut ve iş yeri yapılması planlanıyor.

Kuraların çekilmesinin öncesinde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Depremler oldu bizim ülkemizde, şehirler viraneye döndü. Enkazlardan feryatlar yükseliyordu. ‘Nerede bu devlet’ çığlıkları atılıyordu. Ama devlete o an ulaşabilmek bile zordu. Sonraki günlerde de hayırseverlerin destekleri olmasa çok da yapılacak bir şey yoktu. O günlerden bugünlere bizleri getiren ve bugünleri bizlere gösteren Rabbimize hamd ediyorum. Anadolu’nun 4 bir yanında yapılan 100 binlerce konuta, bugün de normal şartlarda ev sahibi olma imkanı olmayan vatandaşlarımız için 250 bin sosyal konuta başlandı. Normalde ev alabilme hakkı gözükmeyen, bunu hayal bile edemeyen bin 415 aile bugün burada şükredecek. Aile ve çevresinde büyük bir neşe olacak. İşte bu Türkiye yüzyılının güçlü ve büyük Türkiye’nin somut delillerinden birisidir. Vatanı sevmek slogan atmakla olmuyor. Eserler bırakarak oluyor. Şehzadeler ilçemizde 400 konutun teslimini yapacağız. Bir iki ay içerisinde Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm birinci etabı, 605 konut 54 dükkanın temel atma törenlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

TOKİ’de konut çıkan vatandaşların heyecanına ortak olduğunu söyleyen Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “TOKİ’ye bakan vali yardımcısı olarak görev yaptım, kuralara katıldım. O heyecanı biliyorum. Hem ilçemiz hem de memleketimiz açısından başlatılan çok önemli bir konut projesi. TOKİ zaten dünya çapında destanlar yazan bir kuruluş. Bu son hamle çok farklı” dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ilk kuraları çekti. Bin 415 konut için kuralar çekilirken, cuma gününe kadar il geneli konut kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi tamamlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar e-devlet üzerinden de sorgulamalarını yapabileceği belirtildi.

Gözyaşlarını tutamadılar

Kurada kendisine konut çıkan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Engelli oğlu Ramazan Taş adına kuraya katıldığını ve kendisinin de engelli olduğunu söyleyen Zekeriya Taş, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Taş, emeği geçenlere teşekkür etti. Bugüne kadar hiç ev sahibi olamadığını söyleyen bir diğer talihli Ümran Yeşilırmak ise gözyaşları eşliğinde eşini arayarak mutlu haberi paylaştı. Sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen Yeşilırmak, TOKİ’de emeği geçenlere dua etti.

TOKİ sayesinde ev sahibi olduğunu söyleyen Ahmet Derim, bir ümitle başvurduğu söyledi.