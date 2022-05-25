TOKİ Başkanı Bulut’un acı günü

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’un Kayseri’de öğretmenlik yapan ablası, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi’nde bulunan Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan Kimya Öğretmeni Selime Turan, dün gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan’ın TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un ablası olduğu öğrenilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da taziye evine giderek Bulut’a başsağlığı diledi.