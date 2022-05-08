TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(Annelerimiz) Sevginin, saygının ve onurun en büyüğüne layıktır”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en temiz, en kutsal duygusunun annelik olduğuna işaret ederek, “Onlar sevginin, saygının ve onurun en büyüğüne layıktır” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, “Onlar sevginin, saygının ve onurun en büyüğüne layıktır. Yeryüzünde hiçbir duygu annelik hislerinin önüne geçemez. Bir annenin çocuğuna karşı duyduğu karşılıksız sevgi, fedakârlık ve sorumluluk hiçbir kavramla karşılaştırılamaz. Kadınlarına, annelerine gereken değeri vermeyen toplumların yok olmaya mahkum oldukları şüphe götürmez bir gerçektir. Bizler ‘cennetin annelerin ayağının altında olduğuna’ inanan bir kültüre sahibiz. Türk iş dünyası adına hepimizin baş tacı bütün annelerimizi kutluyor, saygıyla selamlıyor, ebediyete uğurladığımız annelerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.