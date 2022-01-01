Tırcılar, kooperatifleri için yer istedi

Zonguldak Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, yer tahsis edilmemesi nedeniyle madenci anıtında basın açıklaması düzenledi.

Madenci anıtındaki basın açıklamasına, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Bahar, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sezgin Kahveci ve üyeler katıldı.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Bahar, “Daha önce Karakum da taşıyıcılar kooperatifimiz vardı. Orası milli emlak düzenlemesi sonucunda yıkıldı. Mevcut kamyoncu arkadaşımız 150’ye yakın tırcı ve kamyoncu taşımacı yapan arkadaşımız var. Bunların mevcut yerlerinin olmaması amacıyla araçlarını gelişi güzel sokak ortalarını mahalle ortalarına çektikleri için büyük bir sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

Başkan Bahar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Daha önde Karakum da taşıyıcılar kooperatifimiz vardı. Orası milli emlak düzenlemesi sonucunda yıkıldı. Mevcut kamyoncu arkadaşımız 150’ye yakın tırcı ve kamyoncu taşımacı yapan arkadaşımız var. Bunların mevcut yerlerinin olmaması amacıyla araçlarını gelişi güzel sokak ortalarını mahalle ortalarına çektikleri için büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Bizler buradan son bir basın açıklaması yaparak sesimizi duyurmak istedik. Bizim sorunumuza lütfen çözüm bulsunlar. Bu esnafımızı da burada mağdur düşürmesinler. Buradan fazla eleştiri de yapmak istemiyorum. Lütfen bu esnafımızın sesine kulak versinler. Bu soruna bir çare bulsunlar. İlde kamyoncuların, otobüsçülerin düzenli bir yeri olsun. Bu arkadaşlarımıza kimse sıkıntı yaşatmasın”.