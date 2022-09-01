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Tilkiyi sosisle besledi, o anları kayda alarak ölümsüzleştirdi
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Turnalık Yaylası’nda evinin önüne gelen tilkiyi sosis ile besleyen vatandaş o anları kayda alarak ölümsüzleştirdi.
Haberde İnsan 01.09.2022, 12:12
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Turnalık Yaylası’nda evinin önüne gelen tilkiyi sosis ile besleyen vatandaş o anları kayda alarak ölümsüzleştirdi.
Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’nde bulunan Turnalık Yaylası’nda yiyecek arayan tilki, duyarlı vatandaşın şefkatiyle karşılaştı. Evinin önüne gelen tilkiyi misafiri olarak gören vatandaş, sosis ikramıyla tilkiyi besledi. Sosisleri yiyen tilkiyi kayda alan vatandaş, o anları ölümsüzleştirdi.
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