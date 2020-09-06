banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
Aşure için mutfakta buluştular
Aşure için mutfakta buluştular

Tilki her gün bu camiye uğruyor

SİVAS’TA İMAM HATİP HALİL İBRAHİM YÜCEAL’IN CAMİ BAHÇESİNDE BESLEDİĞİ TİLKİYLE OLAN DİYALOĞU VE DOSTLUĞU YÜREKLERİ ISITIYOR.

Haberde İnsan 06.09.2020, 11:42
2
Tilki her gün bu camiye uğruyor

Sivas’ta imam hatip Halil İbrahim Yüceal’ın cami bahçesinde beslediği tilkiyle olan diyaloğu ve dostluğu yürekleri ısıtıyor.

Kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi Asrı Saadet Camii’nde imam hatip olarak görev yapan 57 yaşındaki Halil İbrahim Yüceal, 16 yıldır görev yaptığı caminin bahçesini diktiği ağaçlarla ve güllerle adeta parka çevirdi. Yüceal, cami bahçesine bıraktığı yem ve suyla da sokak hayvanlarını besliyor. Yüceal’ın misafirleri arasında ‘Tilkicik’ ismini verdiği bir tilki de var. Cami imam hatibinin elleriyle beslediği tilkiyle dostluğu dikkat çekiyor. Yüceal, tilkiyi elleriyle beslediği anların sosyal medyada paylaşılmasıyla izleyenlerin takdirini topladı. Görüntülerde Yüceal’ın tilkiyle diyaloğu izleyenleri hem gülümsetti hem de yüreğini ısıttı.

“Hayvanlara merhamet etmeyen insanlara da merhamet etmez”

Cami bahçesinde çevre düzenlemesini kendi imkanlarıyla yaptığını belirten Yüceal, “Camimiz gerçekten çevre olarak bahçesiyle çok güzel bir cami. İmam hatiplik görevini zevkle yapıyorum. Aynı zamanda camimizin ağaçlarıyla, çevresiyle elimden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyorum. Yaptığım işten memnunum Dünyaya bir daha gelsem yine imam hatip olmak isterim. Camimizin bahçesine gelen bazı hayvanlar var. Vahşi hayvanlar dahi camimize gelip buradan besleniyorlar. Özellikle tilki, sansar camimize gelip besleniyorlar. Elimden geldiğince hayvan sevgisini insanlara tanıtmaya çalışıyorum. İnşallah bu konuda başarılı olurum. Çünkü, gerçekten merhamet hayvanlardan başlıyor. Hayvanlara merhamet etmeyen insanlara da merhamet etmez. Bizim dinimiz, merhamet dinidir“ dedi.

Tilki caminin müdavimi oldu

Tilkinin 2 yıldır cami bahçesine dinlenmeye geldiğini ve cami bahçesinde bulunan bir ağacın altında barındığını belirten Yüceal, “Geçenlerde bir tilki gelmişti, arada sırada gördüğüm tilkiydi. O gün biraz daha fazla yaklaştı, ben bisküviyle beraber çay içerken ona da ikramda bulundum. Baya yaklaştı, bir muhabbetimiz oldu. Camimize yakın bir yerde barınıyor. Yaz, kış gelir. Buranın müdavimi diyebilirim. Kendisiyle beraber 2-3 tane de arkadaş getirmeye başladı. Benim cemaatim, hayvanlarla ilgilendiğimi bilirler. Onlar da örnek alıyorlar. Ağızsız, dilsiz tabir ettiğimiz bu hayvanları koruyup kollayalım. Kesinlikle zarar vermeyelim“ dedi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:36
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25