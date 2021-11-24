TİKA’dan Afganistan’daki yetimhaneye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Alaaddin Kız Yetimhanesi’ne 3 aylık gıda paketi yardımında bulundu.

TİKA, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Alaaddin Kız Yetimhanesi’ne 3 aylık gıda yardımı yaptı. TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal yaptığı açıklamada, “Şu anda bizim Afganistan’da 15 Ağustos sürecinden sonraki ilk yardımımız. Bundan sonra yardımlar devam edecek. Yine halka yönelik gıda yardımları hazırlıyoruz. Projelerimiz hazır, inşallah bir haftaya kadar bunları da dağıtacağız ve devamı gelecek. Bunun haricinde hastanelerin tıbbi malzeme ve ilaç masraflarını temin edeceğiz. Bunun gibi insani yardımları yapmaya devam edeceğiz. Afgan halkının imkanlarımız ölçüsünde elinden tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Afganistan Yetimhaneler Müdürü Feyzan Ahmed Kaker ise, “Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı ve özellikle buradaki TİKA koordinatörüne teşekkür ediyorum. Yetimhanelerin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda yardım ettiler. Eskisi gibi yetimler ve diğer ihtiyaç sahiplerine yardımlarına devam edeceklerini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkede 250 binin üzerinde yetim çocuk bulunduğunu ifade eden Kalker, önümüzdeki kış mevsiminde uluslararası ülkelerin desteğinin de beklendiğini söyledi.