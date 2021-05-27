Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Hindistan’a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan iki A 400M tipi nakliye uçağının Hindistan’a ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “25 Mayıs 2021 tarihinde Etimesgut’tan havalanan Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçaklarımız, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Hindistan’a ulaştırdı” denildi.