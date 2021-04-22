Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir?

Kripto para dünyası bugün Thodex hikayesi ile sarsılıyor.

Son yılların belki de en büyük dolandırıcılık hikayesine sahip olan ve son 24 saattir kapalı durumda olan Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında da araştırmalar devam ediyor.

Thodex kripto para borsasında işlem yapan yatırımcıların hesaplarına ve paralarına ulaşılamadığı belirtilirken son iddia ise Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı yönünde

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer’in geçmişine bakıldığında; çalışma hayatına 2007 yılında başladığı görülmektedir.

2008 yılı ile beraber CEO olarak çalışma hayatına devam etmiştir ve Koineks şirketi ile kripto para borsasında adını oldukça geniş bir kitleye duyurdu.

2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex’i kurmuştur ve Koineks’in mevcut kullanıcıları Thodex’e taşıdı.

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar lira yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik

Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.