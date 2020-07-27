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Teyzesinde içtiği çorba hayatını değiştirdi

TOKAT’TA TEYZESİNDE İÇTİĞİ BİR TABAK ÇORBA SONRASINDA HAYATI DEĞİŞEN EV HANIMI SEVDA GÜRLER, TARHANA SİPARİŞLERİNE YETİŞEBİLMEK İÇİN İŞİNİ BÜYÜTMEYE HAZIRLANIYOR.

Haberde İnsan 27.07.2020, 14:55
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Teyzesinde içtiği çorba hayatını değiştirdi

Tokat’ta teyzesinde içtiği bir tabak çorba sonrasında hayatı değişen ev hanımı Sevda Gürler, tarhana ticaretine başladı, tarhana siparişlerine yetişebilmek için işini büyütmeye hazırlanıyor.

Tokat’ta evli ve 3 çocuk annesi Sevda Gürler (36) 5 yıl önce teyzesini misafirliğe gittiğinde ikram edilen çorba dönüm noktası oldu. Çorbanın tadından etkilenen Gürler, kırmızı biberden yapılan tarhananın tarifini öğrenerek üretime geçti. Un, yoğurt, ekşi maya, kırmızı biber, domates ve soğan karışımından elde edilen malzemeyi balkonunda tel dolaplarda kurutan Gürler, paketleyerek satışa hazır hale getiriyor. Artan taleplere cevap verebilmek için işini büyütmeye karar veren Gürler, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Daha çok Ege Bölgesinde yapılan tarhanaya Tokat’ta da gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Gürler, kırmızı biberin hasat edilmesi ile birlikte kışlık çorba üretimine başladığını belirtti.

Hobi olarak başladı, istihdam sağlamayı hedefliyor

İlk başlarda hobi olarak başladığı tarhana işini büyütmeye karar verdiğini belirten Gürler, “İlk başlarda yapabilir miyim yapamaz mıyım diye araştırma içerisine girdim. Bu süreçte ilk olarak kendi evime tarhana yaptım. Evime gelen misafirlerime tattırdığımda hoşlarına gitmesi üzerine üretime geçtim. İlk başlarda hobi olarak bir kavanozla üretime başladım. Talepler artınca ben bu işin daha fazlasını yaparım başarırım diyerek üzerine düştüm. Tarhana’nın rengi ve tarifinde kendime göre değişiklikler yaptım. Üretime küçük çaplı başlayarak büyüttüm. Evimin balkonunda başladığım işimi büyütmeye başladı. Bir merkezde verilen alanda tarhana kurutmaya başladım. Her iki yerde üretime devam ediyorum. Çok şükür talepler çoğaldı. Tadan tekrar almaya başladı. Üretim satış noktalarımın olması halinde bu talebin daha da çoğalacağını düşünüyorum” dedi. Hedefinin iş yeri açarak istihdam sağlamak olduğunu belirten Gürler, “Ev hanımlarına buradan sesleniyorum. Yapmak isterlerse başaramayacakları iş yok. Ben ilk başlarda 1 kiloluk kavanozda satışa başlamıştım. Şuan 300 kiloya kadar üretim yapıyorum. Talepler oldukça çok yetiştiremiyorum" diye konuştu.

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