Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma’ya hediye etti

Ankara’da ikamet eden Güler Dalkılıç ve Sabiha Öztürk, elleriyle ördükleri çorapları Doğu’da görev yapan Jandarma personeline gönderilmek üzere hediye etti.

Ankara’da yaşayan Güler Dalkılıç ve Sabiha Öztürk, kendi elleriyle ördüğü çorapları Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Örülen çoraplar, Doğu Anadolu’da görev yapan personele ulaştırılmak üzere Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderilerek teslim edildi.